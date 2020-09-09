Antalya'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
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Antalya'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
09.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:48

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, ilk müdahale aracı, yangın söndürme helikopteri, 5 teknik eleman, 20 işçi ve belediyeye ait 4 arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 4 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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