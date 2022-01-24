Antalya'da çiftçilere "kar ve zirai don" uyarısı - Haberler
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Antalya'da çiftçilere "kar ve zirai don" uyarısı

Antalya'da çiftçilere
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, gece saatlerinde Antalya kent merkezi ile doğu ve batı ilçelerinde kar yağışı beklendiğini belirterek, çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, gece saatlerinde Antalya kent merkezi ile doğu ve batı ilçelerinde kar yağışı beklendiğini belirterek, çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Gültekin, AA muhabirine, gece saat 02.00-03.00 civarında Antalya genelinde kar yağışı beklendiğini, kent merkezinde de yağışın etkili olacağını söyledi.

Karın sahilde örtü bırakmasını beklemediklerini anlatan Gültekin, "Merkez ilçelerden Kepez, Aksu ile Antalya Havalimanı tarafında 1-3 santimetre, Döşemealtı ilçesinde ise 5 santimetre kar bekliyoruz. Kar yağışı saat 07.00-08.00 civarında sona erer. Özellikle Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde zirai don uyarıları yaptık. Çiftçilerimiz zarar görmesin istiyoruz çünkü kar yağışına çok alışık değiller." diye konuştu.

Gültekin, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağını, kar kalınlığının 20-30 santimetreyi bulmasını beklediklerini ifade etti.

Antalya'da sahile örtü bırakan karın 1993'te yağdığını ve 5 santimetre ölçüldüğünü hatırlatan Gültekin, "1987'de de yine sahilde bir santimetre ölçülmüş. 2005'te ve 2019'da kar yağdı ancak örtü bırakmadı. Gece etkili olacak karın da sahilde örtü bırakmasını beklemiyoruz." dedi.

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Antalya, Kepez, kar, Güncel, Haber

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