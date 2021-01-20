Antalya'da çiftçiler seralarında "zirai don nöbeti" tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Antalya'da çiftçiler seralarında "zirai don nöbeti" tuttu

20.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:17
Antalya'da çiftçiler seralarında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce ilçe genelinde hafif ve orta şiddetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından, sebze üreticisi çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak amacıyla seralarında sabaha kadar bekliyor.

Çiftçiler, gündüzden seralarındaki sobaları yakarak içerdeki ısıyı yüksek tutmaya çalışırlarken, bazı çiftçiler ise yağmurlama sistemiyle ürünlerini dona karşı korumaya çabaladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, çiftçilerin akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle seralarında don nöbetine başladığını dile getirdi.

Bölgede zirai don riskinin iki gün daha sürmesinin beklendiğini belirten Kökçe, çiftçilere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Seralarında don nöbeti tutan çiftçiler de sera üretimindeki zorluklardan biri olan "don vurmasına" karşı ellerinden geldiğince önlem almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Cem Yılmaz Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ankara Mesut Özil Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da çiftçiler seralarında "zirai don nöbeti" tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:39:58. #1.14#
title