Antalya'da "Çiçekleri Soldurmayalım Projesi"

Antalya'da yürütülen "Çiçekleri Soldurmayalım Projesi" kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, "Mesleki Eğitimlerle Geleceğe Bir Adım Daha" sloganıyla "Çiçekleri Soldurmayalım" projesini hayata geçirdi.



Çocukluğunu yaşayamayan, temel eğitimden faydalanamayan, sokakta çeşitli fiziksel ve sosyal risklerle karşılaşan, suça sürüklenen ve suçtan zarar gören çocuklara, özel desteğe ve dayanışmaya ihtiyacı olan gençlere destek vermek amacıyla başlatılan projeye, kamu kurumları da destek verdi.



Bu kapsamda, suça sürüklenen, suçtan zarar gören, eğitim hakkını kaybetmiş ve dezavantajlı gurupta yer alan çocuklara yönelik, uygulamalı mesleki eğitim kursları açıldı.



Kurslara, yaşları 15 ila 45 arasında değişen çocuk ve ailelerden oluşan 100 kişi dahil edildi.



Aşçı yardımcısı, saç bakım ve tasarımı, pastacı yardımcısı, konaklama ve seyahat hizmetleri ön büro resepsiyon görevlisi bölümlerinde eğitim alan 75 kursiyer, mezun oldu.



Uncalı Sosyal Hizmet ve Eğitim Tesisleri Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca Salonu'nda düzenlenen törende, eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Mezun olanlardan 42'sinin istihdamının sağlandığını ifade edildi.



Sertifika törenine, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de katıldı.