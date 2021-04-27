Antalya'da çiçek açan kiraz ve armut ağaçları görsel şölen sunuyor
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Antalya'da çiçek açan kiraz ve armut ağaçları görsel şölen sunuyor

Antalya'da çiçek açan kiraz ve armut ağaçları görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karyağdı armudu ve kiraz ağaçları açan çiçekleriyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karyağdı armudu ve kiraz ağaçları açan çiçekleriyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Akdeniz Bölgesi'nde olmasına rağmen bin 20 metre rakımından dolayı kış aylarının sert geçtiği Korkuteli'nde havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

Çiçek açmaya başlayan armut ve kiraz ağaçları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeyi ziyaret eden vatandaşlar çiçeklere bezenen doğada fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçilerden Nuri Gülcü, yaptığı açıklamada, Korkuteli'nde birçok meyve türünün yetiştiğini belirterek, renk cümbüşünün kendilerini çok etkilediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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