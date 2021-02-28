Cezaevine gönderilen tutuklunun köpek ve kedilerine belediye sahip çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde tutuklu bir kişinin cezaevinden gönderdiği dilekçeyle haber vermesi üzerine, evinin bahçesinde kafeslerde mahsur durumdaki 1 köpek ve 10 kedi açlıktan ölmekten kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tutuklu bir kişinin cezaevinden gönderdiği dilekçeyle haber vermesi üzerine, evinin bahçesinde kafeslerde mahsur durumdaki 1 köpek ve 10 kedi açlıktan ölmekten kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan H.Ç, işlediği bir suç nedeniyle tutuklandı.

Evindeki hayvanları besleyecek kimsesi olmayan H.Ç, gönderildiği cezaevinden Serik Belediyesine 26 Şubat'ta dilekçe yazarak, evinin bahçesinde mahsur durumdaki hayvanları için yardım istedi.

H.Ç, dilekçesinde, "Cezaevinde tutukluyum. Evde yokum. Hiçbir akraba ve yakınım yok. Oturmuş olduğum evin bahçesinde kafes içerisinde bir köpek ve 10 kedi bulunmaktadır. Hayvanlar kapalı kafesler içerisinde aç ve susuz bir durumda kalmışlardır. Onlara yardım etmenizi istiyorum." bilgisini verdi.

Dilekçenin ulaşması ile harekete geçen Serik Belediyesi ekipleri, eve giderek köpek ve kedilere mama ile sus verdi.

Uzun süredir aç ve susuz oldukları için bitkin düştükleri gözlenen hayvanların, bir süre bakıldıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer