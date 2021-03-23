Antalya'da cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren hükümlü adliyeye sevk edildi
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Antalya'da cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren hükümlü adliyeye sevk edildi

23.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:51
Antalya'da cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren hükümlü adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, cezaevinden izinli çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşini öldürüp bir kişiyi de yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, cezaevinden izinli çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşini öldürüp bir kişiyi de yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.

Oba Mahallesi'nde 21 Mart'ta takip ettiği eşi Rabia D'yi (34) silahlı saldırı sonucu öldürüp, yanındaki H.B'yi de yaraladıktan sonra kaçan Besat D'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Besat D, adliyeye sevk edildi. Besat D'nin bu sırada kendisine destek veren bir arkadaşına "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, sen rahat ol" cevabı verdiği duyuldu.

Bu arada, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Rabia D'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Rabia D'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.

Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Besat D'nin elindeki silahla, motosikleti kullanan H.B'yi kovalaması ve ateş etmesi yer alıyor.

Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi Rabia D. ile motosikleti kullanan B.D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin Alaiye Caddesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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