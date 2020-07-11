Antalya'da cezaevinden firar eden 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden iki kişinin adresini belirleyince harekete geçti.
11.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:09
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden iki kişinin adresini belirleyince harekete geçti.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan C.U'yu Ulualan Mahallesi'nde, C.D'yi de Yayla Mahallesi'nde yakaladı.
C.U. ve C.D. tutuklandı.
Kaynak: AA