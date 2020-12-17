Antalya'da ceza için hemşirelere hakaret içerikli yazı yazdırdığı öne sürülen başhekim görevden alındı
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Antalya'da ceza için hemşirelere hakaret içerikli yazı yazdırdığı öne sürülen başhekim görevden alındı

17.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:40
Antalya'da ceza için hemşirelere hakaret içerikli yazı yazdırdığı öne sürülen başhekim görevden alındı

Antalya'da iki hemşireye ceza için hakaret içerikli yazı yazdırdığı iddia edilen başhekim, görevden alındı.

Antalya'da iki hemşireye ceza için hakaret içerikli yazı yazdırdığı iddia edilen başhekim, görevden alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kumluca Devlet Hastanesinde gerçekleşen ve basında yer alan haberler üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda Ayşegül Alkan'ın başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edildiği belirtildi.

Kumluca Devlet Hastanesinde 13 Aralık'ta Başhekim Alkan'ın, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken pandemi servisi hemşireleri A.Y. ve M.Ş'nin yerinde olmadığını fark ederek, görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle hakaret içeren yazı yazdırdığı öne sürülmüş, Alkan hakkında inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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