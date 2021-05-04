Antalya'da çevrimiçi düzenlenen "Süt Akademisi" eğitimine 30 bin kişi katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da çevrimiçi düzenlenen "Süt Akademisi" eğitimine 30 bin kişi katıldı

Antalya'da çevrimiçi düzenlenen 'Süt Akademisi' eğitimine 30 bin kişi katıldı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düzenlediği "Süt Akademisi" eğitim programına 30 bin kişi katıldı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düzenlediği "Süt Akademisi" eğitim programına 30 bin kişi katıldı.

İl Müdürlüğü ile ATB'nin Kovid-19 sürecinde başlattığı "Pandemi Günlerinde Tarım Eğitimleri"ne devam ediyor.

Bu kapsamda 10 Nisan'da başlayan ve 16 Mayıs'a kadar devam edecek "Süt Akademisi" çevrim içi eğitimlerine 30 bin kişi katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Kök Taş, eğitimde katılımcılara bilgi verdi.

Günümüzde hastalıkların çoğunun bağırsaktan kaynaklandığına dair çalışma ve yayınlar olduğunu belirten Taş, "Probiyotik mikroorganizmaların tüketilmesinin çocuklarda ishal, solunum ve diş çürümesi enfeksiyonlarını, bebeklerde egzema ve yeni doğanlarda görülen ciddi bir bağırsak sorunu oranını düşürdüğü tespit edilmiştir." dedi.

Taş, kefirin Kafkasya'dan dünyaya yayıldığını, bağırsak sistemini düzenlediği, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Burak Sergen Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da çevrimiçi düzenlenen "Süt Akademisi" eğitimine 30 bin kişi katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:42:37. #1.16#

title