Antalya'da çevrimiçi düzenlenen "Süt Akademisi" eğitimine 30 bin kişi katıldı

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düzenlediği "Süt Akademisi" eğitim programına 30 bin kişi katıldı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düzenlediği "Süt Akademisi" eğitim programına 30 bin kişi katıldı.

İl Müdürlüğü ile ATB'nin Kovid-19 sürecinde başlattığı "Pandemi Günlerinde Tarım Eğitimleri"ne devam ediyor.

Bu kapsamda 10 Nisan'da başlayan ve 16 Mayıs'a kadar devam edecek "Süt Akademisi" çevrim içi eğitimlerine 30 bin kişi katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Kök Taş, eğitimde katılımcılara bilgi verdi.

Günümüzde hastalıkların çoğunun bağırsaktan kaynaklandığına dair çalışma ve yayınlar olduğunu belirten Taş, "Probiyotik mikroorganizmaların tüketilmesinin çocuklarda ishal, solunum ve diş çürümesi enfeksiyonlarını, bebeklerde egzema ve yeni doğanlarda görülen ciddi bir bağırsak sorunu oranını düşürdüğü tespit edilmiştir." dedi.

Taş, kefirin Kafkasya'dan dünyaya yayıldığını, bağırsak sistemini düzenlediği, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam