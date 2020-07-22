Antalya'da çevik kuvvet kontrolünde gergin arazi ihalesi
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Antalya'da çevik kuvvet kontrolünde gergin arazi ihalesi

Antalya'da çevik kuvvet kontrolünde gergin arazi ihalesi Mahallenin mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde yine tartışmalar yaşandı Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde yine tartışmalar yaşandı.

Antalya'da çevik kuvvet kontrolünde gergin arazi ihalesi
22.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:07

Antalya'da çevik kuvvet kontrolünde gergin arazi ihalesi

Mahallenin mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde yine tartışmalar yaşandı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde yine tartışmalar yaşandı. Hak sahipleri ile ihaleye dışarıdan katılan vatandaşlar arasındaki tartışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde mülkiyet sorunu nedeniyle bazı arazi ve parselleri açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi'nde yapılan ihale, sabah saat 09.30'da başladı. İhale, kalan 48 parsel için yapıldı. İhalenin yapılacağı alanda ve merkez önünde güvenlik güçleri tarafından önlem alındı. İhale salonuna giren vatandaşların ise ateşleri ölçülerek, içeriye alındı. Sıcak hava ve nem sebebiyle gölgelik alanlarda bulunan banklara oturan vatandaşların da sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, bazılarının ise maskelerini takmadıkları görüldü.

İhale sırasında dışarıda mülk sahipleri ile ihaleye dışarıdan katılan vatandaşlar arasında gerginlikte yaşandı. İhalede kendi evine farklı fiyat koyarak talep olan vatandaşlara tepki gösteren mülk sahipleri, güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.

"Bu insanlar gariban"

Babasının evi için ihaleye gelen Zeliha Alkan, uzun zamandır uğraştıklarını ve emek verdiklerini kaydetti. Alkan, "Bize, 'vergisi, algısı' yatırılmadı denildi. İçinde su basman işgali var, bahçe var, ağaçlar var. Yıllardır buraya emek veriliyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp, 'siz buraya emek harcadınız' demedi. Diğer belediyelerde makul fiyata ev fiyatları verilirken, burada biz kendi evimizin altına 121 bin TL ödedik, krediyle ödedik. Düşünün bu insanlar gariban. Emeklerle yapıldı. Emeğe saygı yok, mülkü yeri olana saygı yok. Burada 3 mülk sahibi varsa 20 tane emlakçı var. Garibanlar nereye gidecek? Biz büyüklerimize üzülüyoruz. Bunlar şu saatten sonra kredi mi çekecek? Onları süründürmelerine gerek yok" dedi.

"200 bin TL içeride 600 bin TL oluyor"

İhale için bekleyen Meral Aksun ise "Geçen sene Çalkaya Mahallesi'nde yer sahiplerine yerlerini verdiler. Ama biz burada ihaleyle giriyoruz. Karşımızda başka adamlar geliyor. Bize de, 'devletin kendi yeri' diyorlar. Elektriği, suyu her şeyi var. O yerlerin oluşum şeklini biz bile görmedik. 30 yaşında insanlarız hatırlamıyoruz. 'Tamam, 200 bin TL'ye alalım' diyoruz ama içeride 200 bin TL, 600 bin TL oluyor. Belediye kredi açsa, biz oraya yatırsak ona da razıyız. Hemen vermemizi istiyorlar. 300 bin TL, 600 bin TL oluyor. Kredi çeksek olur bize bir milyon TL. Ermenek'te çok göç yaşandı. Ben 500 bin TL'yi verdikten sonra her yerde otururum. Bakın burada hiçbir yaşlı yok. Çünkü yürekleri dayanmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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