Antalya'da Çetin ailesi, burnu olmadan dünyaya gelen 2 kızının nefes alabilmesi için mücadele ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Çetin ailesi, doğuştan burunları ve üst damağı bulunmayan 9 aylık ve 13 yaşındaki kızlarının rahat nefes alabilmesi için destek bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Çetin ailesi, doğuştan burunları ve üst damağı bulunmayan 9 aylık ve 13 yaşındaki kızlarının rahat nefes alabilmesi için destek bekliyor.

Yeni Mahalle'de 14 yıl önce evlenen Serhat ve Naile Çetin çiftinin, 13 yıl önce "Amine" ismini verdikleri bebekleri burnu ve üst damağı olmadan dünyaya geldi.

Kentteki bir hastanede bazı operasyonlar geçirerek plastik burun ve damak nakledilen Amine, nefes almakta güçlük çekmesine rağmen çok sevdiği okuluna gidiyor, bir an önce de sağlığına kavuşmak istiyor. Çetin çifti, 9 ay önce "Erva" adını verdikleri kızlarını da aynı sıkıntılarla kucaklarına aldı.

Anne Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amine'nin 7,5 aylıkken dünyaya geldiğini ve doktorların, burnunun olmamasının erken doğumdan kaynaklandığını söylediğini anlattı.

İkinci kızı Deniz'in (8) sağlıklı doğduğunu belirten Çetin, 9 aylık üçüncü çocuğu Erva'nın da büyük kızı gibi burnu ve üst damağı olmadan dünyaya gelmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Bebeğinin durumunu gebeliğinin 16. haftasında öğrendiğini aktaran Çetin, "Allah'ın verdiğine karşı gelinmiyor, gebeliğimi sonlandırmak istemedim. Doktorlar, bunun dünyada 13 kişide, Türkiye'de ise 4 kişide bulunan ender bir hastalık olduğunu söyledi. İkisi benim çocuklarım. Diğer iki hastanın yaşayıp yaşamadığını bilmiyorlar." dedi.

"Kızıma doktorlar yaşamaz dedi ama şu anda 13 yaşında"

Tek hayalinin çocuklarının rahat nefes alabilmeleri olduğunu dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Kızlarım nefes alsın istiyorum. Erva, ağzını kapattığı an nefessiz kalıyor. Özel bir emziği var. Yanında kimse yokken emziği ağzına bantlamak zorunda kalıyoruz. O şekilde nefes alabiliyor. Üst damağı olmadığı için kendisi emziği tutamıyor. Özel mamayla besliyordum, rapor sadece 6 aylık karşılıyormuş. Maddi durumumuz iyi olmadığı için mamasını bile almakta zorlanıyoruz."

Büyük kızı Amine'ye "Kardelen" diye hitap ettiklerini, nakledilen yapay burunda başarılı olunamadığı belirten Çetin, komşularının, "Utanır gönderme" demesine rağmen okula yolladığı kızının seneye liseye gideceğini vurguladı.

Yurt dışında bu tür ameliyatları yapan doktorların olduğunu öğrendiklerini söyleyen Çetin, "İstanbul'da bir doktorla görüştük. Ameliyatın maliyetinin çok yüksek olduğunu öğrendik. Kirada oturuyoruz, hiç imkanımız yok." dedi.

Mahalle Muhtarı Veli Karasu da aileye destek olmaya çalıştıklarını ancak çocukların ameliyat olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer