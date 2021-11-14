Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Camili Mahallesinde yapılan kimlik kontrolünde, Ö.S.D. isimli şahsın 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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