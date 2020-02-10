Antalya'da çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı

10.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, S.Ö. Atatürk Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde, S.S. de Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı.



Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA