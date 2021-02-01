Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

01.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:38
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere 215 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı.

Yakalananlar, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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