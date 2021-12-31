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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik 47 ekip ve 120 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda aralarında kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 77 kişi yakalandı. - ANTALYA

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