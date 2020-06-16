Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı

Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, haklarında adli makamlarca "yakalama emri" bulunan 71 kişi yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
16.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:48

Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, haklarında adli makamlarca "yakalama emri" bulunan 71 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan çalışmaya, Antalya'da 79 ekip ve 166 personel katıldı.

Antalya ya da başka il mahkemelerince aranan 148 şahsa yönelik yapılan çalışmada, haklarında yakalama emri bulunan 71 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemler için adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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