Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı
AA, Mustafa Kurt - Güncel
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ANTALYA (AA) Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - ANTALYA (AA) Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde çalışma yaptı.
Operasyonda, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, uyuşturucu madde bulundurma, basit yaralama suçlardan aranan 59 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 1 ile 38 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan zanlılardan 51'i tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.
AA / Mustafa Kurt - Güncel