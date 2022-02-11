Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı

AA, Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - ANTALYA (AA) Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde çalışma yaptı.

Operasyonda, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, uyuşturucu madde bulundurma, basit yaralama suçlardan aranan 59 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 1 ile 38 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan zanlılardan 51'i tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title