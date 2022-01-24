Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 16-21 Ocak tarihlerinde çalışma yaptı.
Operasyonda, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar, hükümlü ve tutulunun firarı suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 1 ile 27 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan zanlılardan 49'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.