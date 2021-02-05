Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı

05.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:57
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, tehdit gibi suçlardan yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslere 109 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 41 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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