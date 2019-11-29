Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
Antalya'da 175 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da 175 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri, Antalya kent merkezi ve ilçelerde aranan kişileri yakalamak amacıyla 175 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi gözaltına alındı. Çalışmada, çeşitli suçlara ilişkin ifade vermesi gereken 80 kişi de yakalandı.