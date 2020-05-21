Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

Antalya'da fuhuşa teşvik, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı
21.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:52

Antalya'da fuhuşa teşvik, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında  "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K., hakkında  "Yol Kesmek Marifetiyle Birden Fazla Kişi ile Silahla Yağma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.İ.,  hakkında "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, B.A. ve hakkında  "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün, "Mala Zarar Verme" suçundan 3 ay 10 gün, "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 10 ay, "Hırsızlık" suçundan 1 yıl 3 ay, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan 3 ay 3 gün, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay, "Bıçak ve Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 5 ay, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün), "İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 12 yıl 5 ay 10 gün) hapis cezası bulunan İ.C. isimli 4 şahıs Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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