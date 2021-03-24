Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı
24.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:20
Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 30 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 30 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılanların gözaltına alınması için 27 ekip ve 56 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin