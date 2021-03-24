Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

24.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:42
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Antalya 'da aranan şahıslara yönelik 27 ekip 56 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı.

Antalya 'da aranan şahıslara yönelik 27 ekip 56 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, 6136 sayılı kanun'a muhalefet etmek, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve bulundurmak suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18 Mart Perşembe günü 27 ekip 56 polis memurunun katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Düzenlenen operasyonda, Antalya ili ve ilçelerinde, il ve dış il, ilçe mahkemelerince aranan toplam 30 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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