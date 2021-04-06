Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 140 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 140 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılanların gözaltına alınması için 48 ekip ve 114 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin