Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi gözaltına alındı

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46

Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 135 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde 72 ekip, 165 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 135 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA