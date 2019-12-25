Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi gözaltına alındı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi gözaltına alındı

Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 135 şüpheli yakalandı.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi gözaltına alındı

'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 135 şüpheli yakalandı.

koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde 72 ekip, 165 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 135 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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