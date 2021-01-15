Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı
15.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:10
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere 66 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan bazıları, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız