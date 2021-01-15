Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı

15.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:10
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere 66 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan bazıları, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fikri Sağlar Meral Akşener Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Cemal Hünal İrem Derici Murat Dalkılıç Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:10:41. #1.15#
title