Antalya'da cesedi bulunan Ukraynalı turistin ölüm nedeni detaylı otopsi sonucu belirlenecek
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Antalya'da cesedi bulunan Ukraynalı turistin ölüm nedeni detaylı otopsi sonucu belirlenecek

Antalya'da cesedi bulunan Ukraynalı turistin ölüm nedeni detaylı otopsi sonucu belirlenecek
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da bir süredir haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesinde cesedi bulunan Ukraynalı kadın turistin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Antalya'da bir süredir haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesinde cesedi bulunan Ukraynalı kadın turistin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda, bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cesedinin teşhisi için kardeşi Slava Kryvosheia ve avukatları Ruslana Pasecini, Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleriyle içeriye girenler, cenazeyi teşhis etti.

Üzerinden pasaport, kişisel eşyaları ve dağcılık malzemeleri çıkan Kryvosheia'nın cenazesinin, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya götürüleceği öğrenildi.

Antalya Valiliğinden açıklama

Antalya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından yapılan aramalar sonucu bölgede hareketsiz bir insan görüntüsü alındığı belirtildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle cesedin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle bölgeden alındığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk kontrolde Yana Kryvosheia olduğu tespit edilen cansız bedenin kesin ölüm ve biyolojik tespitinin yapılması maksadıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığına sevk edildi ve Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanıldı." ifadesine yer verildi.

Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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