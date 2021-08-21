Antalya'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Mahallesi'nde cep telefonu tamir dükkanı bulunan iş yeri sahibi, sabah iş yerini açtığında etrafın dağınık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, cep telefonu hırsızlığına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine giren şüphelinin dükkandaki telefonları alarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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