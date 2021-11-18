Antalya'da cep telefonu çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı - Haberler
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Antalya'da cep telefonu çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da cep telefonu çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Antalya'da cep telefonu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da cep telefonu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran N.E, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde 2 cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların C.Y. ve A.Ç. olduğu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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