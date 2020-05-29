Antalya'da cemaatle ilk namaz
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Antalya'da cemaatle ilk namaz

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Antalya'da cemaatle ilk namaz
29.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:37

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı. Tarihi Muratpaşa Camii'nin avlusu dolunca, vatandaşlar cami dışında yol üzerinde ve kaldırımda namaz kıldı. Daha önceden belirlenen camilerin dışında kapalı pazar yerleri ve okul bahçelerinde de cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Türkiye'de ilk cuma namazı kılındı. Cami avluları, spor tesisleri, okul bahçeleri gibi yerlerde kılınan namaza ilgi çok büyük oldu. Antalya'da da namaz kılınan yerlerden biri olan tarihi Muratpaşa Camii'nin avlusunu binlerce vatandaş doldurdu. Cami avlusu dolunca, vatandaşlar cami dışında asfaltta ve kaldırımda namaz kılmak zorunda kaldı. Cami avlusunda sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla yerlere 'sedye yeri' yazılı stickerler yapıştırıldı. İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namaz hutbe ile birlikte yaklaşık 20 dakika sürdü. Polisin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı namazda, herkesin maskeli olması dikkati çekti. Müftü Osman Artan hutbeyi musalla taşının yanına konulan iki basamaklı merdivende okudu.Kentte daha önceden belirlenen camilerin dışında kapalı pazar yerleri ve okul bahçelerinde de cuma namazı kılındı. Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahellesi'nde bulunan İsmail Hakkı Kaya İlköğretim Okulu bahçesinde toplanan yüzlerce vatandaş cuma namazını kılıp dua etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işaretlenen bahçede vatandaşlar arasında 1,5 metre mesafe bırakıldı. İki bekçi tarafından girişlerin kontrol edildiği cuma namazı öncesi vatandaşlar, ellerine dezenfektan dökülerek bahçeye alındı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kendi seccadeleri üzerinde namazlarını kıldı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise namaza alınmayarak evlerine gönderildi. Çevredeki binaların balkonlarında da bazı vatandaşların namaz kıldıkları görüldü. Çocuklar ve kadınlar da apartmanların çatılarına çıkarak namazı uzaktan izledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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