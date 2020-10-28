Antalya'da çatıdan düşen işçi öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde fide tesisinin çatısında onarım yaparken düşen işçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde fide tesisinin çatısında onarım yaparken düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki bir fide tesisinin depo kısmında çalışan Ramazan Aytaç (40), onarmak için üzerinde bulunduğu plastik çatının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Aytaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aytaç'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak