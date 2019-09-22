Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş yerinin çatısından düşerek ağır yaralanan elektrikçi 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş yerinin çatısından düşerek ağır yaralanan elektrikçi 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.
Gazipaşa Sanayi Sitesi'nde bir elektrikçide çalışan Ahmet Yalçın, 3 gün önce aydınlatma direğinin arızalı ampulünü değiştirmek için direğe çıktı.
Yalçın, aşağı inmeye çalışırken iş yerinin çatısındaki plastik malzemenin kırılması sonucu 5 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardında Alanya'da özel hastaneye sevk edilen Yalçın, 3 gün sonra yaşamını kaybetti.