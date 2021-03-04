Çarşıda çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü
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Çarşıda çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü

04.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:21

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, 10 dükkanda hasara yol açtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, 10 dükkanda hasara yol açtı.

Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri bu sırada alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo olarak kullanılan 9 dükkan ve bir telefoncuda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını çıkardığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Çarşıda ikinci el cep telefonu satan esnaf Ethem Gül, çarşısının arkasına giren bir kişinin çıkmasından 10 dakika sonra yangının başladığını iddia etti.

Çevredeki esnafın yardımıyla ürünlerinin bir kısmını kurtardığını bir kısmının ise yandığını anlatan Gül, az miktarda maddi zararının olduğunu kaydetti.

Öte yandan yangını, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve kapalı olan dükkanda bir kişinin olduğu düşüncesiyle vatandaşların bir kepengi kırması yer alıyor.

Aynı çarşıda 2017'de çıkan yangında ise 150 iş yeri kullanılmaz hale gelmişti.

Çarşıda çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü
Çarşıda çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü
Çarşıda çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü
Çarşıda çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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