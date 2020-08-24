Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girdiği belirlenen Kumluca Belediyesine 442 bin 482 lira ceza kesildi.

Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi
24.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:02

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girdiği belirlenen Kumluca Belediyesine 442 bin 482 lira ceza kesildi.

Mavikent Mahallesi'nde sahile giden vatandaşlar, kumsalda iş makinesine ait tekerlek izi ve tahrip olmuş caretta caretta yuvaları görünce durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, yüzeye çıkan kırılmış caretta caretta yumurtaları tespit etti ve durumu tutanak altına aldı. Sağlam kalan bazı yumurtaların martılara yem olduğu belirlendi.

İki ayrı noktada bulunan deniz kaplumbağası yuvasının tahrip olduğu, zarar gören yumurta sayısının henüz belirlenemediği öğrenildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar hem olay yerinde hem de sosyal medya hesaplarından kumsala iş makinesi sokulmasına tepki gösterdi.

İş makinelerini sahibi belediyeye para cezası

Sahilde çalışma yapan iş makinelerinin Kumluca Belediyesine ait olduğunun belirlenmesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince, iki farklı suç tespiti yapılarak ayrı ayrı tutanak düzenlendi.

Bölgenin 21 deniz kaplumbağası yuvalama sahasından biri olduğu belirtilen tutanakta, Kumluca Belediyesi tarafından iki farklı noktada denize ulaşım amacıyla sahil tahrip edilerek yol açıldığının belirlendiği ve bu nedenle Kumluca Belediyesine 442 bin 482 ceza kesildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada 3. Sayfa
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Ekonomi
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos transferini bitirdi
Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos transferini bitirdi
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Cüneyt Arkın Demet Özdemir
Spor Fuat Çapa Metin Oktay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 21:02:04. #1.14#
title