Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu - Haberler
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Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu.

Kemer sahilinde koruma çalışmalarını sürdüren Kemer Belediyesi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Kiriş Mahallesi'ndeki sahilde daha önce 75 yavrunun denize kavuştuğu iki yuvayı açtı.

Yuvadan 10 caretta caretta daha çıkaran Uzun, dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların yavrularını denizle buluşturdu.

Yuvaların açılması sırasında, kentte tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistler, deniz kaplumbağalarını telefonla görüntüledi.

Veteriner hekim Uzun, yaptığı açıklamada, önceden tespit ettikleri iki yuvanın takibini titizlikle yaptıklarını bildirdi.

Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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