Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde ölü caretta caretta cinsi kaplumbağa, sahile vurdu.
Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde ölü caretta caretta cinsi kaplumbağa, sahile vurdu.
Muratpaşa İlçesi Lara sahiline sabah saatlerinde caretta caretta ölüsü, kıyıya vurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen caretta carettanın sahilden alınması için belediye ekiplerine haber verildi. Ekiplerce sahilden alınan caretta caretta uygun bir alana gömüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN