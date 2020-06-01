Antalya'da "çardaklı tatil"de sezon hazırlıkları başladı
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Antalya'da "çardaklı tatil"de sezon hazırlıkları başladı

Antalya'nın Aksu sahilinde çardak kuran tatilciler, normalleşme sürecinin başlamasıyla deniz sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Antalya'da
01.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:02

Antalya'nın Aksu sahilinde çardak kuran tatilciler, normalleşme sürecinin başlamasıyla deniz sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme adımları atılırken doğal hayatla iç içe tatil yapmak isteyenler de sahilde beş yıldızlı otellerin yanı başına çardak kurmaya başladı.

Yaklaşık 300 ahşap çardağın bulunduğu alanda hummalı hazırlık sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden ve çevre köylerden gelenler, kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapıyor. Bölgede altyapı hizmetlerinin sınırlı olması nedeniyle tatilciler, su ihtiyaçlarını tankerlerle, enerji gereksinimini de jeneratörlerle karşılıyor.

Tatilcilerden Engin Pepe, AA muhabirine, Serik ilçesinde yaşadıklarını ancak yazları sahildeki çardakta geçirdiklerini söyledi.

Pepe, 10 yıldan beri portatif çardakta tatil yaptıklarını, bugün normalleşme sürecinin başlamasıyla çardağa geldiklerini belirterek, "Herkes gibi biz de yerimizi aldık. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, bakım ve onarım gerektiren yerleri tadilattan geçiriyoruz. Tadilat bitince de yatak, döşek gibi düzenlemeleri yapacağız. Allah izin verirse eylüle kadar buradayız." diye konuştu.

Pepe, çardak tatilinin daha ekonomik olduğunu kaydetti.

Ümide Tosun da 16 yıldır ailecek çardakta tatil yaptıklarını söyledi.

Yazı denize sıfır çardaklarda geçirdiklerini dile getiren Tosun, "Burası da bizim artık bir evimiz oluyor, yazlığımız. Ev düzenini buraya taşıyoruz, çardağı yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Hayatımız burada geçiyor." ifadelerini kullandı.

Tatili daha keyifli geçirdiklerini belirten Tosun, doğal yaşam sürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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