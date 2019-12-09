Antalya'da çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
Antalya'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Antalya'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki Hayrullah K'ye ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada yaklaşık 5 kilo skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hayrullah K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.