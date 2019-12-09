Antalya'da çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
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Antalya'da çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Antalya'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.

09.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:20
Antalya'da çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki Hayrullah K'ye ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada yaklaşık 5 kilo skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hayrullah K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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