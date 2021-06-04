Antalya'da çantasında ruhsatsız tabanca bulunan yolcu gözaltına alındı
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde çantasında ruhsatsız tabanca bulunan yolcu, gözaltına alındı.
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde çantasında ruhsatsız tabanca bulunan yolcu, gözaltına alındı.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki X-Ray cihazından geçen E.A'nın çantasında silaha benzer bir cisim tespit eden özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin çantada yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.
Yolcu, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin