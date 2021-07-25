Antalya'da cankurtaranlar "Suda Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi
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Antalya'da cankurtaranlar "Suda Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi

Antalya'da cankurtaranlar 'Suda Boğulmayı Önleme Günü' dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'da, 25 Temmuz Suda Boğulmayı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında cankurtaranlar tarafından plajlardaki vatandaşlar bilgilendirildi.

Antalya'da, 25 Temmuz Suda Boğulmayı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında cankurtaranlar tarafından plajlardaki vatandaşlar bilgilendirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 25 Temmuz Suda Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla Sarısu Plajı'nda etkinlikler düzenlendi.

Cankurtaranlar ilk olarak plajda kurulan stantta yüzmeye gelenleri bilgilendirdi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta ise cankurtaranla ve insansız cankurtaran robotuyla kurtarma teknikleri tanıtıldı. TSSF Altın Cankurtaran Eğitmeni Adnan Büyük ile Bronz Cankurtaran Eğitmeni Berat Kocaman'ın yer aldığı tatbikat, ilgi gördü.

Adnan Büyük, gazetecilere, kulelerinde yer alan ve cankurtaran bulunup bulunmadığını ifade eden bayraklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Denizdeki tehlikenin sadece yüzme bilmekle aşılamayabileceğini vurgulayan Büyük, cankurtaranların direktiflerine uyulmasının önemine işaret etti.

Yakın bir zamanda sadece Kandıra'da 7 kişinin boğulduğunu hatırlatan Büyük, sadece denizde değil iç sularda da boğulmaların gerçekleşebildiğini ifade etti.

En çok 1 ila 24 yaş aralığındaki insanların boğulduğuna dikkati çeken Büyük, "Çocuklarımız sadece havuz problemi çözmesin, o havuzu artık dolduralım da çocuklarımız yüzme öğrenip yüzsünler. Boğulma bir kader değil, önlemlerini alabiliriz. Yüzme öğrenip, kurallara uyararak boğulmaların önüne geçebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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