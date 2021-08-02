Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
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Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı Manavgat'ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı.

Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.

Alanya'dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.

Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
Antalya'da can pazarı...Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
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