Antalya'da caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde caminin yardım kutusundaki paraları çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'ndeki Öz Cami'sinin yardım kutusunda bulunan yaklaşık 400 liranın çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli F.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin yardım kutusunu zorlayarak açması ve çaldığı paraları cebine koyarak camiden ayrılması yer alıyor.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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