Camilerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
20.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:33
Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Serik'teki 4, Aksu'daki bir camiden farklı zamanlarda elektrik süpürgesi, bilgisayar monitörü, ısıtıcı ve bağış paralarının çalındığı şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen S.Ç. (34) Antalya merkezde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer