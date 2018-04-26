Antalya'da Çalıntı Otomobille Hırsızlık İddiası
Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.G'ye ait 07 NC 901 plakalı otomobilin Alantur mevkisinde çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalıntı araçla demir hırsızlığına karıştıkları öne sürülen S.Y. (21) ile A.Y. (21), Güllerpınarı Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Üst aramalarında başkasına ait ehliyet çıkan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.