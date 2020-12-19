Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı
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Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı

19.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:50

Antalya'da çaldıkları motosikletle 5 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da çaldıkları motosikletle 5 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma sonucu, çaldıkları motosikletle Aksu, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 5 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen B.P. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı
Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı
Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı
Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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