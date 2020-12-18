Antalya'da çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da çaldıkları motosikletle 5 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri önü sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Aksu, Kepez, Muratpaşa ilçelerinde farklı tarihlerde 5 ayrı kapkaç olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışma kapsamında yine çalıntı bir motosikletle kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen iki şüpheliye ulaştı.

Alanya ilçesinde şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, çalıntı 5 cep telefonu ele geçirdi.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen B.P. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam