Antalya'da çalılıkta erkek cesedi bulundu
21.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:43
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalılıkta erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalılıkta erkek cesedi bulundu.
Sağırın Mahallesi Köprüçay Irmağı yakınlarındaki arazide çalılıkta erkek cesedi olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede çürümüş cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur