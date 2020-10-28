Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler
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Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler

28.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:31
Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kepez'e bağlı Göksu Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler
Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler
Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler
Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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