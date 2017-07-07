Antalya'da çalılık yangını



ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde çalık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Varsak Altıayak Mahallesinde henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Çalılık alanda çıkan yangın yerleşim birimleri ve seraların bulunduğu yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili oluyor. Yangına, helikopter ve çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediyor.